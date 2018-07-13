Первые результаты от приватизации будут уже в сентябре - Фонд госимущества

Речь пока идет об объектах малой приватизации.

Первые практические результаты от приватизационной кампании нынешнего года будут получены в сентябре.

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Об этом во время публичной дискуссии на тему "Есть ли общественный запрос на честную приватизацию?" заявил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, речь пока идет об объектах малой приватизации.

"Мы увидим первые результаты только через месяц. Лето у нас будет в большей степени подготовительным, а какие-то практические вещи, о которых мы сможем сказать нашему обществу, я думаю, мы будем видеть уже в сентябре с подведением каких-то промежуточных итогов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте. Согласно документу, при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники.

10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.