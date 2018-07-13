Альтернативы нет: в Кабмине признали необходимость приватизации

По словам замминистра Минэкономразвития, даже при наличии желания нереально улучшить корпоративное управление на всех госпредприятиях.

Приватизация в краткосрочной перспективе является единственным выходом для того, чтобы улучшить состояние государственных предприятий.

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Об этом во время публичной дискуссии на тему "Есть ли общественный запрос на честную приватизацию?" заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

По его словам, многие ошибочно считают, что альтернативой приватизации могут являться механизмы корпоративного управления или же политическая воля, чтобы руководители госпредприятий эффективнее справлялись со своими обязанностями.

"Наверное, мы можем улучшить корпоративное управление в 20 компаниях, хотя это займет много лет. Поэтому в краткосрочной перспективе, учитывая, что большинство государственных предприятий построены на советских активах и только теряют в цене с каждым днем, альтернативы приватизации я лично не вижу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, который был подписан президентом Петром Порошенко в марте. Согласно документу, при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.