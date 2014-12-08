Эксперт: причастные к «адресной» приватизации чиновники ФГИУ должны нести персональную ответственность

Чиновники Фонда государственного имущества Украины, которые по указаниям из Администрации президента Янковича проводили «адресную» приватизацию объектов энергетики в 2010-2013 годах, должны нести персональную ответственность за нанесенный государству ущерб, считает глава Ассоциации по защите прав граждан Владимир Лесик.

При этом эксперт напоминает, что до сих пор в руководстве ФГИУ остаются люди, руками которых Ринату Ахметову были фактически подарены наиболее привлекательные объекты украинской энергетики.

«Если Александра Рябченко, который возглавлял Фонд с апреля 2010 года в течение четырех лет, Верховная Рада уволила 320 голосами в июне этого года, - напомнил Владимир Лесик, - то его заместитель Игорь Миронюк, который с апреля 2010 года является заместителем председателя Фонда и председателем многих конкурсных комиссий до сих пор занимает свою должность и продолжает заниматься приватизацией».

Эксперт уверен, что те чиновники, которые виновны в нанесении колоссального ущерба государству, не должны уйти от ответственности.

Читайте такжеПриватизация «по-новому»: схемы Януковича отступают с трудом«Как минимум эти люди должны попасть под люстрацию, и им должно быть запрещено занимать государственные должности, а как максимум правоохранительные органы должны проверить степень их участия и личной заинтересованности в такой приватизации», - полагает эксперт.

Напомним, что в 2011-2013 годах без проведения открытых аукционов по заниженным ценам были проданы государственные пакеты акций «Днепроэнерго», «Киевэнерго», «Донецкоблэнерго», «Западэнерго», «Крымэнерго», «Днепроблэнерго», «Винницаоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и «Донбассэнерго», в результате чего был нанесен многомиллиардный ущерб государству.

Аналитики оценивают убытки государства от непрозрачной «адресной» приватизации объектов энергетики в 2011-2013 годах в сумму порядка 2,3 млрд долл.

По мнению ряда экспертов, необходимо провести проверку законности приватизации в 2011-2013 годах энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, и в случае установления фактов неконкурентной «адресной» продажи госпакетов акций, пересмотреть итоги приватизации по этим компаниям.

В частности, бывший председатель ФГИУ Александр Бондарь считает, что Украина обязательно должна вернуться к пересмотру приватизационных конкурсов, состоявшихся в 2010-2013 годах. «Как минимум, нужно предложить олигархам доплатить за приобретенные ими объекты, а деньги пустить, в том числе, и на восстановление разрушенного войной Донбасса. Это необходимо сделать с точки зрения элементарной справедливости. Надо пригласить владельцев приватизированного имущества на переговоры, предъявить им материалы относительно реальной цены предприятий и предложить возместить разницу между той ценой, по которой они приобрели предприятия, и их реальной цене», - заявил экс-глава ФГИУ. (http://economics.unian.net/energetics/947378-privatizatsiya-ot-rinata-energetika-stranyi-po-tsene-treh-londonskih-kvartir.html).

Как сообщал УНИАН, 24 декабря этого года Фонд госимущества планирует выставить на Украинской межбанковской валютной бирже 10% акций компании «Центрэнерго», а на фондовой бирже "Перспектива" 5% акций Одесского припортового завода. 25 декабря на Восточно-Европейской фондовой бирже состоится аукцион по продаже 25% акций компании «Донбассэнерго».