Долг растет: Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,7 миллиарда гривень

Текущий объем ОВГЗ в обращении превысил 740 миллиардов гривень.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,757 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 196, 350, 1050 и 77 дней со средневзвешенной доходностью 17,72%, 17,61%, 16,7% и 17,98% годовых, соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. По состоянию на 17 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 740,564 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 миллиарда гривень, или 47% их общего объема.