Российский индекс РТС рухнул до минимума с июля 2009 года
17:42, 08 декабря 2014Фондовый рынок
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Сильнее всего падают акции «Газпрома», МТС, Polyus Gold, НОВАТЭКа, Сбербанка, АФК «Система», «Мечела»
REUTERS
В России долларовый индекс РТС ускорил снижение на фоне роста доллара и падения нефти, скатившись почти до 870 пунктов, что является минимумом с июля 2009 года.
Об этом свидетельствуют данные биржи, передает «Газета.Ru».
К 16.02 индекс РТС составил 873,57 пункта, упав на 3,9%. Индекс ММВБ пробил 1500 пунктов и упал до 1489,94 пункта, то есть на 2,6%.
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Сильнее всего падают акции «Газпрома», МТС, Polyus Gold, НОВАТЭКа, Сбербанка, АФК «Система», «Мечела».
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