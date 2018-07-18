Спецкомиссия по приватизации признала неудовлетворительной работу Фонда госимущества в 2017 году

Депутаты снова не получили информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, полномочия по управлению корпоративными правами которых осуществлял ФГИУ.

Специальная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации признала неудовлетворительной работу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2017 году.

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Такое решение было принято на заседании 12 июля, сказано в сообщении на сайте спецкомиссии.

Кроме того, члены комиссии приняли к сведению отчет о работе Фонда госимущества и ходе приватизации в 2017 году

Также народные депутаты рекомендовали Кабинету министров «принять исчерпывающие меры для формирования экономически обоснованных задач по поступлению средств в государственный бюджет от приватизации государственного имущества, а также подготовить и подать обновленный перечень объектов, не подлежащих приватизации».

Члены комиссии указали на то, что в отчете о работе Фонда госимущества и ходе приватизации в 2017 году нет информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, полномочия по управлению корпоративными правами которых осуществлял ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в этом году планирует получить от приватизации сумму, которая превысит аналогичный показатель 2017 года, однако план на 2018 год выполнить не удастся.