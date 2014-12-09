Акции России начали торги со стремительного падения

Российские акции на торгах во вторник, 9 декабря, стремительно падают, передает Reuters.

Определяющие факторы для российского фондового рынка в настоящее время - динамика нефти и рубля - остаются неблагоприятными. Баррель Brent подешевел почти до $65, рубль упал к доллару до 54,3.

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На фоне общего падения чуть лучше выглядят акции нефтегазового сектора: акции "Газпрома" снизились лишь на 0,72 процента, а "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" - подросли на 0,24 и 0,31 процента, соответственно.