Политолог: продажа украинских активов россиянам - это угроза национальной безопасности

Фонд государственного имущества Украины продолжает допускать к аукционам и продавать украинские активы российским инвесторам. Кабмин справедливо предложил запрет на участие в приватизации резидентов Российской Федерации или приобретение пакетов акций в их интересах и вынес соответствующее распоряжение № 829-р «О предложениях по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Об этом заявил политолог, основатель исследовательской компании «Актив-групп» Андрей Еременко.

«Фонд продолжает практику продажи на конкурсах стратегически важных объектов в пользу российских или пророссийски настроенных бизнесменов. Мы не должны этого допускать, так как важнейшими предприятиями страны, в частности, сейчас речь идет об объектах энергетики, будут управлять из Кремля», - уверен эксперт.

Эксперт настаивает, что в условиях военной агрессии со стороны России даже несмотря на острую необходимость в деньгах и проблемы с наполнением госбюджета, Украина не должна допускать к приватизации стратегических объектов российские компании и пророссийских бизнесменов.

Речь идет о необходимости принятия и соблюдения ограничительных мер, прописанных в законе Украины «О санкциях» от 14 августа 2014 г. и распоряжении Кабмина от 11 сентября 2014 г. № 829-р «О предложениях по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Согласно абзаца 4 подпункта 2 распоряжения КМУ, в связи с агрессией Российской Федерации против Украины необходимо «запретить участие в приватизации, в заключении новых договоров аренды государственного имущества Украины - резидентам Российской Федерации и лицам, которые прямо или косвенно контролируются резидентами Российской Федерации или действуют в их интересах».

Как сообщалось, в ноябре состоялись три приватизационных конкурса по продаже объектов энергетики –25% акций энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго», 25% акций «Винницаоблэнерго», 25% акций «Черновцыоблэнерго». Пакеты акций приобрели финансовые посредники в интересах мажоритарных акционеров этих энергокомпаний.

Напомним, по состоянию до продажи 45% акций «Черновцыоблэнерго» принадлежали группе VS Energy, бенефициарами которой является группа российских бизнесменов Александр Бабаков, Евгений Гинер и другие. 50% акций компании «Винницаоблэнерго» принадлежали ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину. Собственником 50% акций «Закарпатьеоблэнерго» являлось ООО «Энергетическая Украина ТВ», оформленное на австрийскую компанию OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, бенефициарами которой считаются пророссийски настроенные Дмитрий Фирташ и Юрий Бойко.

В частности, Reuters недавно опубликовал расследование, что Дмитрий Фирташ с 2010 года регулярно получал кредиты в подконтрольных российской власти банках для покупки украинских предприятий. За счет этих кредитов Д.Фирташ смог монополизировать украинскую титановую и химическую отрасли, а также поставить под контроль почти все областные и городские предприятия по газоснабжению.