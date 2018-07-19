Минэкономразвития давно утвердило все акты для малой приватизации – замминистра

Заявление руководителя Фонда госимущества об угрозе срыва малой приватизации Нефедов связал с нежеланием ФГИУ проводить продажи.

Министерство экономического развития и торговли уже давно утвердило весь пакет необходимых нормативно-правовых актов для проведения малой приватизации, поэтому заявление и. о. главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Виталия Трубарова об угрозе срыва процесса продажи госактивов через электронные площадки не соответствует действительности.

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Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Уже давным-давно (приняли все необходимые документы – УНИАН), они уже опубликованы на сайте Кабмина, пожалуйста, заходите и смотрите", - сказал он.

Заявление руководителя ФГИУ Нефедов связал с нежеланием Фонда госимущества проводить приватизацию.

"Если у Фонда государственного имущества нет желания выставлять никакие объекты, это можно объяснить чем угодно – отсутствием документов, неготовностью системы. Сейчас мы даем разъяснения Фонду госимущества, можно ли вставлять в документы гиперссылки, является ли это нарушением какой-то нормы", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, в начале июля и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что Министерство экономического развития и торговли Украины до сих пор не разработало порядок определения дополнительных условий продажи объектов малой приватизации, что не позволит предложить потенциальным покупателям более 60% запланированных к приватизации объектов. Также, по его словам, не решен вопрос продажи через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ.

После этого состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации, возглавляемой министром Александром Саенко. По итогам мероприятия Минэкономразвития и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку поручено в кратчайшие сроки определить условия продажи пакетов акций государственных компаний на электронных площадках, а также уточнить детали и условия проведения электронных аукционов, чтобы процесс малой приватизации начался в июле, как и планировалось.

Справка УНИАН. 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.

10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.