Яценюк хочет провести аудит госкомпаний и разрешить продажу 1200 предприятий

Кабинет министров Украины в рамках новой экономической политики предлагает исключить 1200 предприятий из перечня объектов, запрещенных к приватизации, и начать процедуру международного аудита государственных компаний, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Наша задача: в парламент направляется закон о перечне объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. И если сейчас у нас порядка 1500 объектов не подлежат приватизации, а значит – подлежат разворовыванию политическими кланами, то мы предлагаем исключить из этого списка 1200 предприятий», - сказал Яценюк.

Он отметил, что сроки приватизации – это отдельная тема. «Сроки приватизации будут определяться тем, когда экономическая ситуация даст нам возможность лучше и дороже продать (объект – УНИАН) и привлечь сильного и эффективного инвестора», - сказал Яценюк.

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При этом он подчеркнул, что наряду с приватизацией компаний, необходимо начать процедуру их международного аудита. «Мы внедряем механизм международного аудита всех государственных компаний и продажи госпакетов акций на международных биржах. Это должно быть маяком к тому, что в Украине идет прозрачная и честная приватизация», - сказал Яценюк, отметив, что ключевым способом приватизации станет конкурс – аукцион. При этом искусственные ограничения таких конкурсов снимаются, по словам Яценюка, полностью.

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«Что касается новой политики управления государственной собственностью, мы хотели бы начать с того, что часть госкоррупции сконцентрирована в государственных компаниях, - сказал Яценюк. - Непрозрачные компании, миллиардные ассигнования, которые тратятся на закупки без четкой системы контроля, менеджмент, который назначался по политическим квотам, когда государственная компания фактически переходила в руки политических партий. Мы считаем, что правительство изменит систему государственного управления».

Что касается объектов приватизации, которые останутся в государственной собственности, то они, по слова Яценюка, будут трансформированы в государственные холдинги, контроль за которыми будут вести правительство и международные аудиторы.