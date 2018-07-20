Восемнадцать электронных площадок получили аккредитацию для проведения малой приватизации

Фонд государственного имущества пока не подписал с ними контракты.

Государственное предприятие «Прозорро Продажи» предоставило аккредитацию восемнадцати электронным площадкам для проведения малой приватизации.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, добавив, что на этой неделе аккредитацию получили восемь площадок.

«Ждем, когда Фонд государственного имущества подпишет наконец с ними контракты и начнет заводить лоты», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.

В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок.