Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения двухлетних облигаций под 17,60% годовых по единственной поданной заявке.

Читайте такжеМинфин привлек в госбюджет 8,6 млн гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 604,464 млн грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе 5 декабря. До конца месяца Минфин намерен провести еще два аукциона - 16 и 23 декабря.

По оперативным данным Госказначейства на 8 декабря, с начала года в госбюджет поступило 252,474 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 91,327 млрд грн, на обслуживание госдолга – 43,176 млрд грн.

По состоянию на 8 декабря объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 427,246 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 287,472 млрд грн, в собственности банков – на 93,915 млрд грн, нерезидентов – на 21,448 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн. Правительство в законопроекте об изменениях в госбюджет на 2014 год предлагает Верховной Раде увеличить предельный размер госдолга на конец 2014 года на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн.