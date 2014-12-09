"Башнефть" перешла в госсобственность России

Решение суда об изъятии контрольного пакета у «Системы» вступило в силу в понедельник. Сегодня Росимущество объявило, что акции нефтяной компании зачислены на счет ведомства. Об этом сказано в сообщении Федерального агентства по управлению госимуществом России (Росимущество).

В сообщении говорится, что на основании решения Арбитражного суда Москвы «в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом были переданы

- 122 971 934 штуки обыкновенных именных акций Общества

- 6 192 245 штук привилегированных именных акций Общества типа А».

В итоге Российская Федерация стала собственником 71,6% от уставного капитала ОАО «АНК «Башнефть»», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийского миллиардера Евтушенкова посадили под домашний арест

Также, из сообщения Росимущества следует, что «Башнефть» будет включена в перечень стратегических акционерных обществ.

Напомним, Московский арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о возврате акций "Башнефти" государству 30 октября. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой башкирский ТЭК перешел в собственность сына экс-президента республики Урала Рахимова, прошла с нарушениями. Возвращать активы придется АФК "Система" Владимира Евтушенкова, которая выкупала их у Рахимова.

Ответчиками по иску выступали частные владельцы нефтяной компании - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, который сейчас находится под домашним арестом, ее инвестиционное подразделение "Система-инвест", а также сама "Башнефть".