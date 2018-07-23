США наказали Deutsche Bank на $75 миллионов

Причиной штрафа стали нарушения при при выпуске американских депозитарных расписок.

Американские власти оштрафовали почти на 75 миллионов долларов подразделения Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, за нарушения при выпуске американских депозитарных расписок (ADR).

Читайте такжеDeutsche Bank решил продать проблемных кредитов на $1 миллиард

Об этом сообщает "Вести.Экономика".

"В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили о том, что два подразделения Deutsche Bank допустили нарушения при выпуске и обращении ADR", - говорится в сообщении.

По утверждению регулятора, депозитарный банк Deutsche Bank Trust Co. Americas (DBTCA) "на протяжении более 5 лет осуществлял преждевременный выпуск ADR, когда ни брокеры, ни клиенты не располагали реквизитами акций".

Брокерская компания Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI), по утверждению SEC, "на протяжении более 3 лет не смогла зафиксировать нарушения при осуществлении предварительного выпуска ADR при 850 транзакциях".

Оба подразделения согласились выплатить штраф в размере около 75 миллионов долларов для урегулирования обвинений.