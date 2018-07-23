Минфин запускает официальную страницу в терминале Bloomberg

Минфин надеется, что информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги Украины.

Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в информационной системе терминала Bloomberg.

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Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на слова и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой в ходе рабочего визита в Великобританию.

Согласно сообщению, страница является общедоступным информационным ресурсом о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина.

«Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной», - говорится в сообщении.

Минфин отметил, что теперь каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов. Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственной займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Справка УНИАН. Терминал Bloomberg - компьютерная система, предоставляемая компанией Bloomberg, позволяющая специалистам в области финансов и других отраслей промышленности пользоваться сервисом Bloomberg Professional, через который пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка, а также являющаяся местом торгов на электронной торговой площадке.