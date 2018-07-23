Правительство изменило перечень стратегически важных предприятий
Кабинет министров Украины исключил из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, государственный концерн «Укрторф», государственное научно-производственное предприятие «Электронмаш», ПАО «Киевский радиозавод» и Институт теоретической физики имени Боголюбова Национальной академии наук Украины.
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Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №555 от 21 февраля, которое было опубликовано в газете «Урядовый курьер» 21 июля.
Согласно постановлению, в то же время в перечень включили государственное предприятие «Исследовательско-проектный центр кораблестроения», казенное научно-производственное объединение «Форт» МВД Украины и казенное предприятие «Укрспецсвязь».
Кроме того, в перечень вошли национальный научный центр «Институт грунтоведения и агрохимии имени Соколовского, Институт растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук (НААН), Институт продовольственных ресурсов НААН, Институт разведения и генетики животных имени Зубца НААН, Национальный научный центр «Институт механизации и электрфикации сельского хозяйства» НААН и Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН.
Также перечень пополнился шестью предприятиями геологоразведочной отрасли: казенным предприятием «Пивденукргеология», Причерноморским государственным региональным геологическим предприятием, Украинским государственным геологоразведочным институтом, государственным геофизическим предприятием «Укргеофизика», государственным научно-производственным предприятием «Государственный информационный геологический фонд Украины» и госпредприятием «Украинская геологическая компания».
Как сообщал УНИАН, в июне Наблюдательный совет «Укроборонпрома» рекомендовал передать в управление Фонда государственного имущества Украины около 30 государственных предприятий, входящих в состав государственного концерна.