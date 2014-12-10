Фонд госимущества приостановил продажу акций четырех крупных предприятий

Фонд государственного имущества Украины своим приказом от 8 декабря остановил намеченные на конец декабря аукционные торги на фондовых биржах по продаже 5% Одесского припортового завода, а также торги по продаже акций энергогенерирующих компаний - 25% «Днепроэнерго» и 25 % "Донбассэнерго", сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Еще одним своим приказом ФГИУ приостановил торги по продаже 10% "Центрэнерго".

На данное время в Фонде госимущества пока никак не комментируют данное решение.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ 30 декабря планировал выставить на фондовой бирже 25-процентный госпакет акций «Днепроэнерго» по начальной цене пакета 1 млрд 229,8 млн грн, 24 декабря - 10% акций компании «Центрэнерго» (начальная цена – 257,6 млн грн), а 25 декабря – 25% акций компании «Донбассэнерго» (начальная цена – 281,9 млн 439 тыс. грн). Фонд госимущества также планировал 24 декабря на фондовой бирже провести аукцион по продаже 5% госпакет акций Одесского припортового завода, начальная цена которого составляла 39 млн 927 тыс. грн.