На этой неделе стартует малая приватизация – Гройсман

В системе ProZorro уже появились первые 18 лотов из 660, которые планируют продать в этом году.

На этой неделе на платформе ProZorro стартует продажа объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики.

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Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения офиса ProZorro в Киеве, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Наше правительство впервые начал этот процесс. Я заинтересован в том, чтобы все было открыто, прозрачно и конкурентно и всей стране надо об этом сказать. Испокон веков было как, держали объекты, не стратегические для экономики, чтобы как-то когда-то что-то там прикупить или продать. Меняем это, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит, что продается, и купит себе нужное помещение, какой-то объект – без знакомства с руководством района или области", - цитирует премьера пресс-служба КМУ.

По его словам, эффективные продажи активов являются большой помощью для малого и среднего бизнеса, а также дадут толчок для развития территорий и экономики.

"Свою задачу вижу в том, чтобы поддерживать команду всеми инструментами, которые у меня есть, чтобы мы изменяли пласты проблем, которые не решались десятилетием и делали страну слабее. А теперь имеем прекрасную возможность. Пусть продажи начинаются с первых 18 лотов. Потом их будут тысячи. Наша задача, чтобы это "потом", наступило как можно скорее", - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок.