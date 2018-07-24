Fitch Ratings подтвердило рейтинг "Ощадбанка" на уровне "В-"

Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг банка в иностранной валюте на уровне «В».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте государственного "Ощадбанка" на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "В", национальный долгосрочный рейтинг - на уровне "АА (ukr)" со стабильным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, в мае агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в национальной и иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Кабинет министров в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию "Ощадбанка", которая предусматривает частичную приватизацию финучреждения с участием международного инвестора.