Нацбанк в ноябре снизил покупку ОВГЗ почти на 38%
Национальный банк Украины в ноябре 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины номинальной стоимостью 8 млрд грн, что на 4,8 млрд грн, или на 37,5%, меньше объема покупки в октябре.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
По информации НБУ, с начала года объем покупки ОВГЗ составил 147,35 млрд грн и 5 млн долл., в то время как продажа ценных бумаг из портфеля Нацбанка в текущем году не проводилась.
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Операции по покупке/продаже государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки Нацбанк в ноябре не проводил.
Также сообщается, что по результатам ОВГЗ-аукционов в ноябре в госбюджет поступило 7,3 млрд грн (с начала года - 58,6 млрд грн), размещение валютных ОВГЗ не проводилось.
Помимо этого, в ноябре Минфин выпустил ОВГЗ для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 6,5 млрд грн со средневзвешенной доходностью 12,50% годовых. С начала года объем выпуска таких облигаций составил 7,5 млрд грн.
По информации НБУ, погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 85,98 млрд грн, в том числе погашение номинальной стоимости - 57,94 млрд грн и уплата купонного дохода - 28,04 млрд грн.
Ранее УНИАН сообщал, что 19 ноября Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе.
Также сообщалось, что Национальный банк Украины в октябре 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины по номинальной стоимости на 12,8 млрд грн, что в 2,3 раза меньше объема покупки в сентябре.