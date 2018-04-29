Александр Бондарь: Активы, украденные окружением Януковича, должны быть немедленно возвращены государству

О том, что нужно сделать в Украине, чтобы приватизация заработала, почему власть до сих пор не наказала тех, кто сорвал старт продажи в стране госактивов и какова роль в этом Путина рассказал в интервью УНИАН экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Бондарь.

Премьер Яценюк на последнем заседании Кабмина презентовал программу действий правительства. В планах – реформа приватизации, которая, в том числе, подразумевает массовую продажу госактивов – 1200 предприятий хотят исключить из перечня объектов, запрещенных к приватизации, ввести свободный выход на биржи и т.д. Но это в перспективе. А что нужно сделать власти в первую очередь, чтобы приватизация заработала и стала прозрачной?

Начнем с того, что я уже давно заявления Яценюка не воспринимаю всерьез, в первую очередь, относительно приватизации. Самая масштабная в истории Украины приватизация объявлялась уже раза три, и то, что акции будут продаваться на международных биржах, слышал не раз. Как и то, что мы исключим 1200 предприятий из списка запрещенных к продаже.

А вот то, что будут менять законодательство и подходы, я услышал впервые. Иначе я как специалист понимал реформу так, что все будет делаться, как при Януковиче. Все нормы законов, которые позволяли продавать объекты в течение 10 лет в «одни руки», остались. И я никогда не поверю, что Кабинет министров и Фонд госимущества не будет этими нормами злоупотреблять дальше. То есть, если они есть (нормы – УНИАН), и их никто не отменяет, значит, ими хотят пользоваться. Иначе, почему за девять месяцев новая власть их не отменила.

Какую норму нужно отменить первой?

Главная норма, о которой я говорил много раз, и, будучи народным депутатом, трижды подавал в отношении нее законопроекты в парламент (но, естественно, при правлении Януковича никто ничего не принял), это – запретить Фонду госимущества устанавливать квалификационные условия. Другими словами, ФГИ не должен заранее определять, кто будет покупателем.

К сожалению, за девять месяцев никто не подавал в парламент соответствующий закон. А при существовании нынешней нормы, заявление о том, что мы 1200 объектов будем выводить из запрещенного перечня и продавать их открыто, быстро и масштабно, у меня вызывает иронию. Ни один цивилизованный инвестор не придет в Украину что-нибудь покупать, т.к. знает, что его вычеркнут из списка участников, а объект продадут в «одни руки» - тому, с кем договорились на Банковой.

Поэтому заявления Яценюка вызывают большой скепсис, т.к. если не внесены изменения в законодательство, если премьер-министр не рассказывает мне, как специалисту, как он собирается продавать предприятия, - ни я, ни инвесторы ему не поверят. А для народа – это и вовсе маниловщина, которой все аплодируют, забывая, что кроме слов сейчас ничего не делается.

Я с трудом понимаю и разговоры насчет выхода на международные рынки. Было заявление Яценюка, что мы будем акции продавать на международных фондовых биржах, но нас не на одну биржу не пустят, есть процедура прохождения листинга. Сейчас в коалиционном соглашении убрали эту норму. Может, Яценюк его не читал? То есть, коалиция говорит одно, премьер – другое. Все это вызывает иронию. Экономика валится, реформы не проводятся, а мы слышим одно заявление за другим. В этой ситуации мне просто страшно за будущее страны.

Как нужно поступить власти с теми активами, которые во времена Януковича были проданы «своим» за бесценок, в убыток госбюджету? Этот вопрос сейчас завис в воздухе…

Власть должна ответить народу и инвесторам, что она собирается делать с этими активами. Но власть молчит, будто раньше ничего не критиковала и не обещала разобраться.

Активы, которые были украдены у государства ближайшим окружением Януковича, в отношении которых возбуждены уголовные дела, должны быть немедленно арестованы и возвращены государству. Это – аксиома любой цивилизованной страны. Мы требуем от Запада ввести очередные санкции против России, а люди, которые сейчас находятся в России и финансируют терроризм на востоке Украины, пользуются украинским имуществом. Получается, что власть изменить эту ситуацию пока не готова.

Все, что покупалось за время правления Януковича в «одни руки», и все, что числится на кипрских офшорах, должно быть перерегистрировано в Украине и приведено в соответствие антимонопольному законодательству. Все деньги, которые были выведены в офшоры, должны быть возвращены в Украину и работать в отечественной банковской системе, которая, при попустительстве нынешней власти, находится на последней стадии издыхания. Ведь вопрос банковской системы напрямую связан с приватизацией. За девять месяцев можно было провести несколько прозрачных конкурсов, продемонстрировать миру, что мы в состоянии продать открыто хотя бы один объект, а деньги поступили бы в казну и работали бы на Украину.

Можно ли считать намеком на изменение ситуации с приватизацией в лучшую сторону продажу пакетов акций «Закарпатьеоблэнерго», когда в результате конкурентной борьбы, чего не было во времена Януковича, предприятие было продано по цене, в разы больше стартовой?

Так это только благодаря Коломойскому. Если бы он не вмешался, то акции купили бы структуры Левочкина, Бойко. Причем, по стартовой цене, как это было раньше.

В принципе, ничего не изменилось. Я даже не уверен, что в происходящем с «Закарпатьеоблэнерго» участвовало государство. А если даже участвовало, то только путем кулуарных договоренностей, чтобы кто-то пришел и поднял стоимость. Хотя это – рискованное дело. Почему нельзя, чтобы олигархи вступили в открытую борьбу на аукционе, и кто заплатит больше, тот и купит? Это же до сих пор не сделано!

В продолжение темы, хочу спросить о «Сумыхимпроме». Аукцион по продаже двух небольших пакетов предприятия в июне текущего года был сорван при содействии людей Фирташа, которые продолжают контролировать объект. Ситуация законсервирована. В то же время, сейчас активно продвигается процесс банкротства «Сумыхимпрома». Генпрокуратура бездействует. Почему?

Именно таким образом объекты уходят за бесценок тем, кто на них «сидит». По «Сумыхимпрому» все долги по поставкам газа - перед структурами того же Фирташа. Зачем ему покупать это предприятие дорого, если он, путем взыскания долгов, которые он искусственно нарастил, заберет его по процедуре банкротства бесплатно? То же самое он сделает с Одесским припортовым заводом, так как все долги этого предприятия - тоже перед структурами Фирташа. И, вместо того, чтобы сейчас эти объекты открыто и прозрачно выставить на продажу, чтобы Фирташ за них бился, власть наблюдает, как процесс будет двигаться дальше. Потом закричат: «караул» – очередное предприятие банкрот. Затем будет санация, а санаторами станут соответствующие структуры. А то, что за «Сумыхимпромом» и Одесским припортовым стоят тысячи работников, которые останутся ни с чем, никого не интересует. Мы реформы проводим, нужно потерпеть… Вот только терпят обычные граждане.

То есть, «Восточно-европейская фондовая биржа», сорвавшая, по сути, продажу акций «Сумыхимпрома», как и люди, намерено доведшие «Сумыхимпром» до банкротства – подконтрольные Фирташу управляющий санацией Лазакович и распорядитель имущества Марченко - не понесут наказание?

Конечно, нет. У нас тысячи предприятий забирались путем санации и банкротства, и никого до сих пор не наказали. Не наказаны те, кто это делал при Януковиче, не будут трогать и тех, кто это делает сейчас – своих.

Но СМИ, причем иностранные, не раз писали, исходя из своих расследований, что существует чрезвычайно тесная связь между Фирташем и Путиным. Есть достаточные основания полагать, что украинские стратегические объекты, кстати, купленные Фирташем на российские деньги, контролируются именно президентом РФ. Получается, если мы сейчас в сфере приватизации ничего не делаем, то подыгрываем врагу?

Действительно, во многих моментах можно проследить эту цепочку. Она просматривается и в отношении назначения людей, в том числе, в правительстве, которые работали с российским бизнесом, или напрямую в России. А то, что Фирташ для приобретения предприятий брал кредиты в российских банках, - ни для кого не секрет. Брали российские кредиты и другие наши олигархи. Естественно, они не могут быть самостоятельными по отношению к России, т.к. над ними висят долги.

Почему на это спокойно смотрит власть? Потому что цепочка – олигархи зависят от Путина, власть – от олигархов – не разомкнулась. Вот поэтому Запад вводит санкции против российских товаров, а Украина, наоборот, их покупает. Почему во всем мире закрывают российские счета, а у нас - нет? Во всем мире арестовывают имущество, у нас – нет? Это видит весь мир, ситуация всем понятна.

Получается, власть ничего не делает в отношении предприятий Фирташа, потому что от него зависит?

Конечно. И не только от него. У нас ведь не люди, пришедшие к власти, плохие, а система такая. В Украине невозможно занять ни одну ключевую должность, не заручившись поддержкой или лоббированием какого-нибудь олигарха. Я не верю, что новое правительство, в том числе, иностранцы, - независимые ни от кого люди. Поэтому независимые профессионалы, которые высказывают критические замечания, никогда во власть не попадут.

Не надо писать талмуды, законы на сотни страниц, в которых новые депутаты потонут и будут «штамповать» все «на ура», по указанию. Нужно подать пять-шесть четких законов, которые изменят страну. Пусть это сделает президент. У него же администрация забита экспертами и советниками. Только посмотрим, как за эти честные законы будут голосовать новые депутаты, когда это будет ущемлять интерес олигархов, а не простых людей, от которых они не зависят.

План по приватизации в 2014 году провален. Фонд госимущества имеет прямое отношение к этому? Или виновником является кто-то другой?

В нынешней ситуации, когда председатель Фонда – исполняющий обязанности и лицо абсолютно зависимое, ФГИ вообще ничего не решает. Ему что говорят, то и делает. Поэтому от ФГИ ждать ничего, к примеру, инициатив, не следует. Должны быть предложения и требования. А сейчас Фонд молчит, всех все устраивает, вопросы решаются кулуарно. Вот только денег в бюджете – ноль. Набрали кредитов и будем брать новые.

Напоследок, как вам подсказывает интуиция - в ближайшее время ситуация с приватизацией изменится?

Пока я не увижу хотя бы по какому-то одному не заявлению, а действию от премьера или президента, что они хотят войти в историю как борцы с коррупцией и реформаторы, не могу ни на что надеяться. Я думаю, что никто власти не поверит, пока ее действия – трактаты, конференции и другое словоблудие. Я жду конкретных дел. А последнее заявление Яценюка по поводу реформы приватизации – очередной пиар. Сколько же можно…

Нана Черная (УНИАН)