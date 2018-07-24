Украина может выпустить облигации в китайском юане - Минфин

Выпуск облигаций в юане не будет происходить в текущем году.

Украина планирует увеличить объем заимствований, в частности, возобновить выпуск внешних облигаций государственного займа в евро и рассмотреть возможность привлечения средств в китайском юане.

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Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает Reuters.

При этом Маркарова подчеркнула, что выпуск облигаций в юане не будет происходить в текущем году.

Она отметила, что Украина будет брать займы в долларах, а также увеличит выпуск облигаций в своей отечественной валюте.

"Прошло некоторое время с тех пор, как мы выпустили (облигации – УНИАН) в евро... но мы можем изучать другие рынки", - заявила она.

По словам Маркаровой, выпуск облигаций в евро может состояться уже в этом году, однако следует учитывать рыночные условия.

Как сообщал УНИАН, ранее Маркарова сообщила, что Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда, так как переговоры по необходимым для этого вопросам - выполнению бюджета и цене на газ - идут конструктивно.