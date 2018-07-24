В Британии хотят ужесточить контроль за поглощением компаний иностранцами

Пересмотр норм станет переломным моментом для пятой по величине экономики мира, которая традиционно считается одним из самых открытых для глобальных слияний и поглощений рынков.

Великобритания планирует самый радикальный почти за 20 лет пересмотр правил поглощения компаний, в результате которого правительство получит право блокировать сделки во всех секторах экономики, чтобы предотвратить переход к зарубежным инвесторам фирм, представляющих ключевые отрасли промышленности.

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Британский министр по делам бизнеса Грег Кларк хочет ужесточить существующие правила, под которые пока попадают лишь крупные сделки, включив в сферу их применения все компании страны, в том числе небольшие фирмы, сообщает Рейтер.

Пересмотр норм станет переломным моментом для пятой по величине экономики мира, которая традиционно считается одним из самых открытых для глобальных слияний и поглощений рынков.

Аналогичные усилия на фоне роста китайских инвестиций предпринимают другие западные экономики, в том числе США, Германия, Франция и Австралия.

“Эти предложения обеспечат нам надлежащие меры защиты нашей национальной безопасности, одновременно гарантировав, что наша экономика продолжит бесспорно поддерживать бизнес и останется открытой для больших объемов зарубежных инвестиций в будущем”, - сказал Кларк.

В рамках предложенных правил правительство сможет вмешаться, даже если какая-либо компания захочет купить актив, к примеру, технологию или объект интеллектуальной собственности.

На данный момент правительство имеет право вмешаться, только если в рамках сделки будет создана группа, которая будет контролировать 25 процентов соответствующего рынка или оборот которой составит более 70 миллионов фунтов ($91,7 миллиона).

По оценкам министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии, в случае принятия новых норм правительство будет ежегодно проверять около 50 сделок, чтобы оценить, не представляют ли они угрозу нацбезопасности. В 2018 году власти пока провели лишь одну подобную проверку, в 2017-м - также одну.