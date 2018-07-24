Малая приватизация: первый аукцион по продаже объектов ожидается в начале сентября

С 27 по 31 июля в системе «Прозорро.Продажи» будут первые объявления о продаже, после чего в течение 35 дней будут приниматься заявки от потенциальных покупателей.

Фонд государственного имущества подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы «Прозорро.Продажи» для продажи объектов малой приватизации, и ожидает, что первый аукцион по их реализации состоится в начале сентября.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«Сейчас в систему добавляются все 716 объектов, которые запланированы к продаже в 2018 году, и 27-31 июля будут первые объявления о продаже. Это фактический старт малой приватизации. Добавляем 35 дней на прием заявок от потенциальных покупателей и выходим на первый аукцион в начале сентября», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.