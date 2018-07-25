Депутаты предлагают запретить приватизацию «Турбоатома», «Центрэнерго», нескольких облэнерго и ТЭЦ

Указанные предприятия входят в список объектов большой приватизации, который был утвержден Кабинетом министров 10 мая этого года.

Ряд народных депутатов Украины предлагают Верховной Раде запретить приватизацию государственной компании «Турбоатом», предприятия «Центрэнерго», а также нескольких облэнерго и теплоцентралей.

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Об этом говорится в законопроекте №8631, зарегистрированном в парламенте 20 июля.

Так, депутаты предлагают внести изменения в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации», предусматривающие запрет на продажу госпакета акций завода «Турбоатом».

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают на время российской агрессии запретить приватизацию «Центрэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнегро», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкийоблэнерго», Херсонской ТЭЦ, Северодонецкой ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ, Криворожской ТЭЦ, «Объединенной горно-химической компании», угольной компании «Краснолиманская» и завода «Элетротяжмаш».

Указанные предприятия входят в список объектов большой приватизации, который был утвержден Кабинетом министров 10 мая этого года.

«Принятие этого законопроекта обусловлено необходимостью реагировать на угрозы международной безопасности и безопасности Украины, вызванные возможным строительством газопровода «Северный поток-2» и попытками легализации его сооружения путем предоставления Украине заведомо невыполненных гарантий транзита газа в страны Евросоюза через Украину», - сказано в пояснительной записке.

Авторами законопроекта, в основном, выступили депутаты, представляющие фракцию «Объединение «Самопомич» – Оксана Сыроид (заместитель председателя Верховной Рады), Роман Семенуха, Виктория Войцицкая, Олег Березюк (глава фракции), Татьяна Острикова, Тарас Пастух, Павел Костенко, Ирина Сысоенко, Анна Романова. Ещё одним соавтором законопроекта является внефракционный депутат Павел Кишкар, который был избран в парламент также по спискам «Объединения «Самопомич».

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.