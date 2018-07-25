Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 5 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 1,2 млрд грн, 71,5 млн долл. и 60,5 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,2 млрд грн, 71,551 млн долл. и 60,499 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 70 и 686 дней со средневзвешенной доходностью 18% и 16,8% годовых, соответственно.

Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций в долларах США сроками обращения 140, 217 и 455 дней с доходностью 5,1%, 5,25% и 5,55% соответственно, облигаций в евро сроком обращения 315 дней с доходностью 4,2% годовых.

Отмечается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 4,976 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 24 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 743,185 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,322 млрд грн, или 48% их общего объема.