Первый лот малой приватизации уже выставили на продажу

Этим первым лотом стал пакет акций "Укрпапірпрома" в размере 99,9% и стартовой ценой 12,3 миллиона гривень.

Первый лот малой приватизации выставлено на продажу в электронной системе ProZorro.Продажи.

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Об этом написал в Facebook в. а. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"Первый лот малой приватизации выставлено на продажу. Им стал государственный пакет акций акционерного общества "Укрбумпром" в размере 99,9%. Стартовая цена объекта - 12,3 миллиона гривень. Первый аукцион состоится 30 августа", - отметил он.

Трубаров также добавил, что в ближайшие дни будет объявлено о продаже десятков, как крупных, так и мелких объектов, поскольку Фонд госимущества на 100% процентов завершил внесение в базу ProZorro.Продажи всего перечня объектов малой приватизации.

"А их в этом году 749", - подчеркнул Трубаров.