Фонд госимущества определился с советником по продаже ОПЗ

Советником по приватизации Одесского припортового завода была выбрана компания Pericles Global Advisory LLC. Второе место в конкурсе заняла компания Rothschild Polska.

Конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала компанию Pericles Global Advisory LLC в качестве советника, который будет заниматься подготовкой Одесского припортового завода к приватизации.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Советник обязался за три месяца провести все необходимые аудиты, подготовку финансовой модели предприятия, провести поиск потенциальных инвесторов и главное – обеспечить решение проблемы с токсичностью долговых обязательств", - написал он, добавив, что второе место в конкурсе по подготовке ОПЗ к приватизации заняла компания Rothschild Polska.

По его словам, конкурсная комиссия также выбрала "Конкорд консалтинг" советником для подготовки к приватизации "Президент Отеля".

Также компания "Конкорд Консалтинг" стала советником по подготовке к приватизации ЧАО "Индар", а второе место в этом конкурсе заняла компания "Грант Торнтон", сообщил глава ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода попал в число объектов большой приватизации – его планировали продать в этом году.

26 июня первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков сообщил, что долги предприятия составляют почти 7,2 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.