Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень и $130 млн

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,501 млрд грн и 130,062 млн долл. на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 декабря, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все гривневые средства привлечены в результате размещения двухлетних облигаций под 17,60% годовых по единственной поданной заявке.

Средства в валюте Минфин привлек в результате размещения годовых облигаций в долларах США под 9% годовых по единственной поданной заявке.

Также сообщается, что по результатам размещения в госбюджет привлечено 3,539 млрд грн по курсу НБУ.

Читайте такжеМинфин привлек в госбюджет 1,5 млрд грн на плановом ОВГЗ-аукционеКак сообщал УНИАН, Минфин в ходе трех аукционов в декабре привлек в госбюджет 3,608 млрд грн. До конца месяца Минфин намерен провести еще два аукциона - 16 и 23 декабря.

По оперативным данным Госказначейства на 8 декабря, с начала года в госбюджет поступило 252,474 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 91,327 млрд грн, на обслуживание госдолга – 43,176 млрд грн.

По состоянию на 10 декабря объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 429,464 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 292,287 млрд грн, в собственности банков – на 90,945 млрд грн, нерезидентов – на 21,737 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн. Правительство в законопроекте об изменениях в госбюджет на 2014 год предлагает Верховной Раде увеличить предельный размер госдолга на конец 2014 года на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн.