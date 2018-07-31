Минфин одолжил очередной миллиард гривень

Текущий объем ОВГЗ в обращении превышает 742 млрд грн.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,015 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 182 и 1036 дней со средневзвешенной доходностью 18% и 16,82% годовых соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. По состоянию на 31 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 742,604 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 350,323 млрд грн, или 47% их общего объема.