Минфин одолжил очередной миллиард гривень
19:01, 31 июля 2018Фондовый рынок
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Текущий объем ОВГЗ в обращении превышает 742 млрд грн.
Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 1 млрд грн / фото УНИАН
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,015 млрд грн.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 182 и 1036 дней со средневзвешенной доходностью 18% и 16,82% годовых соответственно.
Размещение валютных облигаций не проводилось.
Справка УНИАН. По состоянию на 31 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 742,604 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 350,323 млрд грн, или 47% их общего объема.
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