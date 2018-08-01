Завтра Минфин проведет внеплановый ОВГЗ-аукцион

По информации эксперта, при остатке на едином счете Госказначейства в 2 миллиарда гривень сегодня нужно было заплатить по ОВГЗ 2 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины объявило внеплановый аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа на завтра, 2 августа.

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Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Минфин объявил на завтра внеплановый аукцион. Похоже, что денег в госбюджете таки маловато, поскольку при остатке на ЕКС на уровне 2 миллиардов гривень сегодня нужно было оплатить 2 миллиарда гривень по ОВГЗ, из которых на вчерашнем аукционе было рефинансировано лишь половину", - написал эксперт в соцсети Facebook.

Котович высказал мнение, что поскольку госбюджет в апреле-июне был выполнен за счет неналоговых поступлений, возможно дальнейшее повышение ставок по ОВГЗ.

Информация о предстоящем аукционе на сайте Минфина пока не обнародована.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 1,015 миллиарда гривень.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы на 1 августа 2018 года составил 1,995 миллиарда гривень, что является минимальным значением показателя за 4 с половиной года - с января 2014 года.

Комментируя эти данные, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила о наличии на валютных счетах Госказначейства суммы в эквиваленте 20,9 млрд грн, которая не отражается в стандартном отчете в начале месяца.

Государственный бюджет Украины в январе-июле 2018 года получил 513,468 миллиарда гривень доходов, что на 15,791 миллиарда гривень, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.