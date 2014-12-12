Отток капитала с российского рынка акций увеличился почти в 4 раза

Отток средств из фондов, инвестирующих в российские акции, ускорился по итогам завершившейся 10 декабря недели, пишут аналитики Sberbank CIB, ссылаясь на данные EPFR Global.

Было выведено около 0,29% активов под управлением - $125,7 миллиона, тогда как неделей ранее отток составил 0,08%, или $34,9 миллиона, передает Рейтер.

Пассивные фонды, где приток средств за последний год составил 2,7% активов под управлением, или $684,8 миллиона, впервые за восемь недель зафиксировали чистый отток в объеме 0,08%, или $10,8 миллиона.

Читайте такжеЦентробанк РФ повысил прогноз оттока капитала в 2015 году до $120 млрд

"Представленные данные говорят о том, что падение рубля и российского фондового рынка в последние недели все сильнее отражаются на динамике фондов, которые стремятся ограничить потери в преддверии конца года и не проявляют интереса к привлекательным низкой стоимостью или долгосрочными перспективами инвестициям", - говорится в обзоре банка.

Фонды развивающихся рынков потеряли 0,17% активов под управлением, или $1,6 миллиарда, что несколько меньше, чем неделей ранее - 0,31%, или $2,8 миллиарда.