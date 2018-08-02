Яблоко за триллион: почему капитализация Apple в восемь раз превышает ВВП Украины

Во вторник, 31 июля, после закрытия торгового дня, компания Apple отчиталась о своих финансовых результатах, которые по всем пунктам превзошли и без того оптимистичные ожидания аналитиков и инвесторов. Это привело к росту стоимости ее акций на 4% и повысило капитализацию до уровня 972,3 миллиарда долларов.

В мартовском квартале продажи iPhone выросли на 2,5%, а средняя цена одного девайса поднялась на 11% до 728 долларов. Таким образом, выручка Apple выросла сразу на целых 14%. Аналитики из Морган Стэнли предвещают, что за нынешний квартал выручка компании увеличится еще на 15%, тогда как в последнем квартале 2018 года рост составит 20%.

Все это позволяет американскому технологическому гиганту, капитализация которого в последнее время плавала около отметки в 930 миллиардов долларов США, претендовать на то, чтобы стать первой в мире компанией, стоимость которой перешагнет отметку в один триллион долларов.

Эту сумму трудно даже вообразить: тысяча миллиардов, или один миллион миллионов. Для сравнения, ВВП всего мира составляет около 80,68 триллионов долларов, а ВВП Украины – около 112,1 миллиардов, или 0,138% от глобального ВВП. Тогда как капитализация Apple – это почти 1,25%.

И Apple - далеко не единственная фирма, которая в ближайшее время может посягнуть на то, чтобы преодолеть, казалось бы, недостижимый рубеж в один триллион. В спину детищу Стива Джобса дышат Amazon, Microsoft и Alphabet, который является материнским холдингом Google. При этом основатель и глава Amazon Джеф Безос уже официально стал самым богатым человеком в истории. Его состояние первым в XXI веке перевалило отметку в 100 миллиардов долларов (хотя первым в истории был Бил Гейтс, капитал которого достиг 100 млрд в 1999 году), а сегодня уже превышает 150 миллиардов.

С другой стороны, активы сотни самых богатых украинцев за 2017 год были оценены в чуть больше, чем 26 миллиардов долларов. Это примерно 17% от состояния Безоса, и 2,68% от текущей капитализации Apple.

Но какие причины у такой парадоксальной ситуации и невероятной разницы в цифрах?

Компании-лидеры рынка создают глобальные экосистемы и работают над их развитием. А украинские богатые люди – это или те, кто эксплуатирует природные ресурсы, или сильные сэлф-мэйды с огромным потенциалом, которые сделали по 1-2 масштабных проектов, после чего замерли в развитии, как предприниматели.

Можно сказать, что компания продает мечту, стиль жизни, возможность принадлежать к особому классу и особому комьюнити

Возьмем, к примеру, ту же Apple (раз уж ей, с большой долей вероятности, суждено первой перевалить за один триллион долларов). Сегодня она продает смартфон, в среднем, по 728 долларов за штуку. В глобальном разрезе это невероятная сумма. Еще пару лет назад флагманы стоили до 900 долларов, а о среднем чеке в 728 долларов нельзя было и мечтать. Так происходит, потому что Apple не пытается заставить кого-то купить эдакий набор - процессор, экран и объем внутреннего накопителя. Для этого есть Xiaomi, который успешно занял нишу соотношения цена/железо. Но Apple продает свою экосистему и доступ к ней. Более того, можно даже сказать, что компания продает мечту, стиль жизни, возможность принадлежать к особому классу и особому комьюнити.

Если у вас iPhone, MacBook, Airpods, Apple Watch и iMac, вам не нужно думать над синхронизацией девайсов, их настройкой и переносом данных. Они дополняют друг друга. Для их связи не придется придумывать костыли. Дальше - Apple сконцентрирует на себе умный дом, благодаря колонке HomePod. А в автомобиле, мультимедийная система которого поддерживает Apple CarPlay, уже и так нет необходимости в магнитоле. Нужны только хорошие колонки и экран, а весь полезный функционал системы обеспечит ваш личный смартфон. Даже платить можно не бумажными деньгами или картой, а девайсом, приложив к нему палец или взглянув на его экран. Такие системные решения как раз и могут стоить триллион.

Фирмы вроде Apple, Amazon и Microsoft не реализуют клиентам руду, металлопрокат или даже смартфон. Человек покупает удобство, комфорт, экономию времени, имидж и полезный функционал. Это значит, что он вернется даже тогда, когда будет расти ценник на девайсы. При условии технической эволюции вместо революции, большую стоимость оправдывает как раз наличие экосистем. И оправдывает с лихвой, если клиенты готовы менять телефоны раз в год или два, и при этом платить невероятные 700+ долларов за девайс.

В свою очередь, мы - Украина - сегодня во всех сферах продаем сырье, будь то лес кругляк, зерно, метал или человеко-часы программистов-фрилансеров. Даже самое дорогое, качественное или сложное, но сырье обычно составляет от 1-2% до, в отдельных случаях, 25% цены готового продукта. Сам Apple не производит экраны, платы или динамики. Компания не занимается даже сборкой девайсов – все это закупается у фирм-поставщиков, а сборка аутсорсится в Китае.

Украине нужно конкурировать не с другими сырьевыми придатками, а брать себе в качестве ориентиров именно такие фирмы, как Apple и Amazon

Экономика XXI века ставит перед нами весьма четкие задачи. Украине нужно конкурировать не с другими сырьевыми придатками, а брать себе в качестве ориентиров именно такие фирмы, как Apple и Amazon. Потому что они создают будущее, и откусывают себе такие большие куски мирового «пирога» за счет огромного потенциала, а не просто потому, что могут сделать продукт и продать его сегодня и сейчас, не задумываясь о том, что будет завтра.

Совсем скоро Apple, вероятно, откроет клуб триллиона – комьюнити компаний, капитализация которых превысит один триллион долларов. Дальше в него не просто войдут, а вбегут Amazon, Microsoft, Alphabet и еще кто знает сколько фирм. Капитализация каждой из них будет в 6-8 или 10 раз превышать все то, что Украина может произвести за целый год. И их секрет довольно прост: компании-триллионники нашли свой товар – и клиентам, и инвесторам они продают будущее, которое создают, становясь его незаменимыми частями.

Максим Праздников, экономический эксперт