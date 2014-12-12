В Украине уже не будет крупных продаж госимущества до конца года

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) не прогнозируют каких-либо крупных приватизационных продаж до конца 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, фактически уже технически не получится провести до конца текущего года новые приватизационные конкурсы в связи со сжатыми временными сроками. "Технически это уже невыполнимо", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ планировал в декабре объявить приватизационные конкурсы по продаже контрольных госпакетов акций «Харьков-», «Хмельницк-», «Николаевоблэнерго», а также ряда ТЭЦ.

В то же время, Фонд госимущества своим приказом от 8 декабря остановил намеченные на конец декабря аукционные торги на фондовых биржах по продаже 5% акций Одесского припортового завода, а также торги по продаже акций энергогенерирующих компаний - 25% «Днепроэнерго» и 25% «Донбассэнерго». Еще одним своим приказом ФГИУ приостановил торги по продаже 10% "Центрэнерго".