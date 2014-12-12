"Роснефть" из-за санкций тайно продала облигации на $11 млрд

Российская нефтяная компания "Роснефть" провела крупнейшее в истории России размещение рублевых биржевых облигаций на 625 млрд руб. (11,5% от общего объема отечественного рынка корпоративных бондов) в течение одного дня и в обстановке строжайшей секретности, пишет газета Коммерсантъ.

Компания отвела час на сбор заявок и успешно его завершила, единственным организатором размещения стал дочерний "Роснефти" ВБРР. Ставка купона по размещенным 13 выпускам шестилетних облигаций составила 11,9%, что ниже, чем текущая доходность даже государственных бондов. Так, доходность ОФЗ с погашением в апреле 2021 года вчера составляла 12,2%. В дальнейшем ставка по облигациям "Роснефти" будет привязана к базовой ставке ЦБ плюс 2,4 п. п. в первые два года, затем еще в течение года — ставка плюс 1,4 п. п.

Читайте также«Роснефть» на фоне санкций пересаживает топ-менеджеров со служебных на личные авто

Покупатели бумаг и цель привлечения средств не раскрываются. По данным Московской биржи, самый крупный выпуск облигаций (175 млрд руб.) был куплен за семь сделок. Девять выпусков объемами 15-30 млрд руб. инвесторы купили за один раз, по двум выпускам было две и по двум же — четыре сделки. Сама "Роснефть" лишь сообщила вчера вечером, что вся полученная сумма будет через беспроцентные шестилетние займы примерно в равных долях распределена между шестью дочерними структурами — "РН-Ставропольнефтегаз", "РН-Краснодарнефтегаз", "РН-Пурнефтегаз", "РН-Туапсинский НПЗ", "РН-Юганскнефтегаз" и "РН-Северная нефть".

Первые комментарии опрошенных "Ъ" участников рынка сводились к тому, что бумаги так или иначе были выкуплены за счет средств Фонда национального благосостояния, однако источники "Ъ" в правительстве это активно опровергают. Пенсионные накопления, которыми управляет ВЭБ как государственная управляющая компания, в выкупе облигаций "Роснефти" также задействованы не были. "Мы сами узнали об этом размещении сегодня из Reuters и как управляющие пенсионными накоплениями граждан в размещении не участвовали,— сообщил "Ъ" директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.— Нельзя сказать, что это было бы очень привлекательной инвестицией, поскольку сейчас и облигации федерального займа торгуются с доходностью выше 12%".

Читайте также«Роснефть» готовится к ценам на черное золото ниже 60 долларов

По данным "Ъ", покупателями бумаг выступили четыре банка из числа крупнейших, в основном это госбанки. "Было бы смешно полагать, что в текущих условиях можно разместить этот объем облигаций в рынок",— заявил собеседник "Ъ" в одном из ведущих инвестбанков.

"По нашим данным, в размещении участвовал ВТБ, покупавший облигации для себя, а не для клиентов",— говорит другой источник "Ъ". Эту информацию подтвердил еще один собеседник "Ъ". ВБРР не ответил на запрос "Ъ", в Сбербанке и ВТБ отказались от комментариев. Источник, близкий к акционерам банка "Россия", утверждает, что он не участвовал в размещении. Об этом же заявила "Ъ" член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова.