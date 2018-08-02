Минфин внепланово одолжил на внутреннем рынке 2 миллиарда

Кроме того, на плановом аукционе во вторник Минфин привлек 1 миллиард гривень.

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,113 миллиарда гривень.

Читайте такжеНацбанк упростил условия размещения госбондов

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 96 и 187 дней со средневзвешенной доходностью 18% годовых.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

На плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма во вторник, 31 июля, Минфин привлек в госбюджет 1,015 миллиарда гривень.

В среду, 1 августа, Минфин анонсировал внеплановый ОВГЗ-аукцион на 2 августа, что по мнению экспертов было вызвано недостаточным объемом средств в госбюджете для текущих выплат по ОВГЗ.

Справка УНИАН. Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы на 1 августа 2018 года составил 1,995 миллиарда гривень, что является минимальным значением показателя за 4 с половиной года - с января 2014 года.

Комментируя эти данные, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила о наличии на валютных счетах Госказначейства суммы в эквиваленте 20,9 миллиарда гривень, которая не отражается в стандартном отчете в начале месяца.

Государственный бюджет Украины в январе-июле 2018 года получил 513,468 миллиарда гривень доходов, что на 15,791 миллиарда гривень, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.