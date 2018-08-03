Перегнала Китай: Япония стала вторым крупнейшим фондовым рынком в мире

При этом крупнейшим в мире остается фондовый рынок США с капитализацией около $31 триллиона.

Рыночная стоимость всех акций компаний, которые торгуются на биржах Японии, по итогам торгов 2 августа составила 6,17 триллиона долларов и превзошла капитализацию китайских компаний, которые опустились до 6,09 триллиона долларов.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на данные Bloomberg.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite Index потерял более 16% в 2018 году, что стало одним из худших показателей в мире.

Фондовый рынок Китая опередил Японию в конце 2014 года, а затем взлетел до рекордного уровня в более чем 10 триллионов долларов в июне 2015 года. В этом году китайские акции и национальная валюта стали падать на фоне торговой войны с США.

В то же время фондовый рынок США остается крупнейшим в мире с капитализацией около 31 триллиона долларов.