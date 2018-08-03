Фонд госимущества выполнил годовой план по аренде на 84%

В госбюджет перечислено 839,9 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины по итогам семи месяцев этого года получил от аренды государственного имущества 839,9 млн грн, что составляет 84% от годового плана.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«Прогнозируем, что до конца года не только выполним, но и существенно перевыполним годовой план. В среднем ежемесячно бюджет пополняется средствами от аренды в сумме 120 млн грн», - написал он.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства в мае Виталий Трубаров пообещал летом выполнить годовой план по аренде госимущества, который составляет 1 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества по итогам 2017 года составили 1,52 млрд грн.