Фонд госимущества выбрал советников для продажи трех объектов большой приватизации

Фонд госимущества отобрал советников для Объединенной горно-химической компании, завода «Электротяжмаш» и угольной компании «Краснолиманская».

Конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины отобрала инвестиционных советников для продажи трех объектов большой приватизации, о чем на своей странице в соцсети Facebook сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

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По его словам, победителем конкурса по отбору советника для ОАО «Объединенная горно-химическая компания» стала «BDO корпоративные финансы» в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и ASSET EXPERTISE.

Советником для госпредприятия «Завод «Электротяжмаш» конкурсная комиссия выбрала «KPMG Украина» в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а для ГП «Угольная компания «Краснолиманская» – «Конкорд Консалтинг» в составе консорциума KPMG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners.

По словам Трубарова, в течение двух месяцев со дня подачи документов Кабинет министров должен утвердить избрание инвестиционных советников, после чего они приступят к работе.

«Эти компании займутся подготовкой предприятий к приватизации, проведут необходимые аудиты, подготовят финансовую отчетность в соответствии с международными требованиями, разработают финансовую модель предприятия, определят стартовую стоимость и займутся поиском потенциальных инвесторов», - написал он.

Также конкурсная комиссия по отбору инвестиционных советников объявила конкурсы по ОАО «Ориана», ОАО «Азовмаш», ПАО «Сумыхимпром», «Национальная акционерная компания «Украгролизинг». На теплоэнергогенерирующие компании АО «Херсонская ТЭЦ», АО «Днепровская ТЭЦ», ОАО «Криворожская теплоцентраль», государственное предприятие «Северодонецкая теплоэлектроцентраль» будет отобран один советник, сообщил Трубаров.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

Продажа объектов большой приватизации предполагает наличие привлеченного инвестиционного советника.