Фонд госимущества в сентябре отберет советников ещё для восьми объектов большой приватизации

Конкурсная комиссия по отбору инвестиционных советников отберет победителей 17-18 сентября.

Фонд государственного имущества Украины планирует 17-18 сентября отобрать инвестиционных советников для продажи ОАО «Ориана», ОАО «Азовмаш», ПАО «Сумыхимпром», «НАК «Украгролизинг», Херсонской ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ, Криворожской теплоцентрали и Северодонецкой теплоэлектроцентрали.

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Об этом говорится в сообщении об объявлении конкурсов, размещенном в газете «Ведомости приватизации».

Как сказано в сообщении, конкурсы планируется провести в два этапа: первый этап конкурса состоится 7 сентября, а второй – 17 и 18 сентября.

При этом для продажи Херсонской ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ, Криворожской теплоцентрали и Северодонецкой теплоэлектроцентрали будет отобран один советник.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

Продажа объектов большой приватизации предполагает наличие привлеченного инвестиционного советника.

На прошлой неделе Фонд госимущества отобрал советников для Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, завода «Электротяжмаш», угольной компании «Краснолиманская», ЧАО «Индар» и «Президент Отеля».