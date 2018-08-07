Иностранцы сократили вложения во внутренней госдолг Украины

Нерезиденты в июле сократили вложения в ОВГЗ на 12,5% - до 8,7 млрд грн. Объем облигаций в собственности физлиц вырос на 23,1%.

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 1 августа составил 8,787 млрд грн, что на 12,5% ниже показателя на начало июля.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, общий объем бумаг в обращении сократился на 0,4% - до 743,196 млрд грн, в собственности банков – на 0,4%, до 357,787 млрд грн, юридических лиц - на 3,6%, до 22,316 млрд грн.

Объем ОВГЗ в портфеле Национального банка практически не изменился и составляет 350,323 млрд грн.

В то же время, объем облигаций в собственности физических лиц вырос на 23,1% - до 3,983 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 7 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 746,263 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 349,373 млрд грн, или 47% их общего объема.