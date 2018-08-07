Минфин одолжил на внутреннем рынке более 10 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 2,8 млрд грн, 187 млн долл. и 69 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,797 млрд грн, 187 млн долл. и 69 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 175, 329 и 672 дня со средневзвешенной доходностью 18%, 18%, 17,8% и 16,8% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 105 и 203 дня с доходностями 5,52% и 5,89% годовых, в евро – 77 дней с доходностью 4,39% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 10,038 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 7 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 746,263 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 349,373 млрд грн, или 47% их общего объема.