Завтра Минфин проведет второй внеплановый ОВГЗ-аукцион

7 августа министерство привлекло в госбюджет 2,8 миллиарда гривень, 187 миллионов долларов и 69 миллионов евро.

Министерство финансов Украины, как и неделей ранее, объявило внеплановый аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа на завтра, 9 августа.

Как сообщается на сайте Минфина, в ходе аукциона будет размещение гривневых облигаций сроком обращения 89 дней и облигаций в долларах США сроками 103 и 201 день.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 7 августа привлекло в государственный бюджет 2,8 миллиарда гривень, 187 миллионов долларов и 69 миллионов евро.