Акции российских компаний обвалились на новостях о новых санкциях США

8 августа Госдепартамент США анонсировал новые санкции в отношении России — в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ожидается, что первый пакет мер будет введен 22 августа.

На открытии торгов на Московской бирже акции российских компаний снизились на фоне новостей о новых антироссийских санкциях США.

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Больше всего упали акции «Аэрофлота» — на 8%. По состоянию на 10:53 мск ценные бумаги компании торговались на уровне 102,7 руб. за акцию, минимальное значение утром составляло 98,8 руб, пишет «Коммерсант».

Акции «Сбербанка» снизились на 5,5%, ВТБ — на 6%, АЛРОСА — 3%, «Русала» — на 3,3%.

Накануне, 8 августа Госдепартамент США анонсировал новые санкции в отношении России — в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ожидается, что первый пакет мер будет введен 22 августа. На этих новостях также падает курс рубля.