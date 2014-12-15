Минфин привлек в госбюджет 1 млрд гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,009 млрд грн на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 декабря, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения двухлетних облигаций под 17,60% годовых по единственной поданной заявке.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в ходе четырех аукционов в декабре привлек в госбюджет 5,109 млрд грн и 130,062 млн долл. До конца месяца Минфин намерен провести еще два аукциона - 16 и 23 декабря.

По оперативным данным Госказначейства на 15 декабря, с начала года в госбюджет поступило 259,013 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 95,002 млрд грн, на обслуживание госдолга – 43,893 млрд грн.

По состоянию на 12 декабря объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 429,198 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 295,296 млрд грн, в собственности банков – на 87,831 млрд грн, нерезидентов – на 21,509 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн. Правительство в законопроекте об изменениях в госбюджет на 2014 год предлагает Верховной Раде увеличить предельный размер госдолга на конец 2014 года на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн.