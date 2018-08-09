Санкции близко: "Аэрофлоту" могут запретить полеты в США

Акции "Аэрофлота" подешевели на 11% в ожидании новых американских санкций, под действие которых может попасть российская компания.

Ценные бумаги компании "Аэрофлот" подешевели более чем на 8% на открытии торгов на Московской бирже. Цена закрытия предыдущего дня составила 111,85 рубля за акцию; цена открытия 9 августа - уже 108 рублей, после чего продолжила падение до уровня ниже 104 рублей.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Позднее падение ускорилось, акции стали стоить менее 100 рублей. По состоянию на 10:40 они торговались на отметке 99,10 рубля, падение составило 11,09%.

Накануне, 8 августа, в США сообщили о планах ввести новые санкции против России из-за ее покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Первые ограничения будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химического оружия и не допустит в Россию международных инспекторов, власти США могут ввести дополнительные санкции. Они предполагают в том числе запрет на полеты "Аэрофлота" в США.

На фоне этих новостей утром 9 августа рубль продолжил дешеветь по отношению к доллару и евро, а акции ВТБ и Сбербанка - падение на утренних торгах на Мосбирже.

В посольстве России в США назвали новые санкции США "драконовскими". Но дипломаты также отметили, что Россия готова к открытому расследованию покушения в Солсбери.