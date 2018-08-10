Саудовская Аравия решила купить акции Tesla - СМИ

По данным Financial Times, Саудовская Аравия стала акционером американского производителя электромобилей

В этом году Саудовская Аравия приобрела по разным оценкам от 3 до 5% акций компании Tesla. Это сделало государство одним из крупнейших акционеров производителя электромобилей. Стоимость сделки оценивается в 2-3 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Деньги, которые страна потратила на сделку, принадлежат суверенному фонду богатства Саудовской Аравии - государственному инвестиционному институту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом страна продолжает стратегию перехода экономики от нефтяной зависимости.

Напомним, ранее основатель и гендиректор Tesla заявил о планах сделать компанию частной, выкупив ее за 68 миллиардов долларов.

В свою очередь власти США усмотрели в действиях Маска признаки нарушения закона о защите прав инвесторов.