Саудовская Аравия решила купить акции Tesla - СМИ
В этом году Саудовская Аравия приобрела по разным оценкам от 3 до 5% акций компании Tesla. Это сделало государство одним из крупнейших акционеров производителя электромобилей. Стоимость сделки оценивается в 2-3 миллиарда долларов.
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Об этом сообщает Liga.net.
"Деньги, которые страна потратила на сделку, принадлежат суверенному фонду богатства Саудовской Аравии - государственному инвестиционному институту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом страна продолжает стратегию перехода экономики от нефтяной зависимости.
Напомним, ранее основатель и гендиректор Tesla заявил о планах сделать компанию частной, выкупив ее за 68 миллиардов долларов.
В свою очередь власти США усмотрели в действиях Маска признаки нарушения закона о защите прав инвесторов.