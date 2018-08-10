Фонд госимущества выставил на продажу почти 150 объектов малой приватизации

До конца года будут выставлены на продажу еще 750 объектов малой приватизации.

Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, стартовая стоимость которых составляет 70 млн грн.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«Вся необходимая информация о лотах доступна в системе «Прозоро.Продажи», и каждый желающий может ознакомиться как с уже выставленными на продажу объектами, так и с теми, которые загружены в базу данных. До конца года будут выставлены на продажу еще 750 объектов малой приватизации», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.