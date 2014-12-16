Банкротство российских компаний неизбежно - Credit Suisse

Фундаментальная оценка рубля составляет 45-50 руб. за доллар, но интервенции ЦБ бессильны сбить рыночные ожидания, считает руководитель направления по работе на развивающихся рынках Credit Suisse Валерий Пушня, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеЦентробанк России поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%«Фундаментально рубль справедливо оценивался на уровне 45-50 руб. за доллар, — сказал он. — После выхода курса за 50 руб. он может уйти настолько далеко, насколько настроения на рынке способны его увести. Интервенции ЦБ здесь бесполезны, так как чем дольше они их проводят, тем меньше сухого пороха у них остается. А его никогда не хватает».

Пушня не исключает корпоративных банкротств при текущем уровне девальвации рубля и снижения цен на нефть. По его оценке, наблюдается «явное противоречие» между более чем 40% падением рубля и цены нефти и отсутствием банкротств компаний, роста безработицы и макроэкономической статистикой России. «Не наблюдаем ни вариантов выхода из геополитического кризиса, ни ясного плана действий властей, а инвесторы всегда бегут от неопределенности. Дефолты неизбежны», — считает Пушня.