Российский фондовый рынок рухнул вслед за падением курса рубля

Фондовый рынок России во вторник, 16 декабря, обвалился из-за падения курса рубля по отношению к доллару и евро, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Так, индекс ММВБ упал на 7,9%, до 1324,92 пунктов, РТС снизился на 11,2% и составил 650,03 пунктов.

Читайте такжеМосковская биржа вчера перестала принимать заявки на валюту из-за рекордного обвала рубляПадение коснулось ценных бумаг Сбербанка, депозитарные расписки подешевели на 17,58%, обычные акции упали в цене на 13,39%. GDR ВТБ снизились в цене на 5,82%, обычные акции на 2,22%.

Акции российских нефтегазовых компаний также торгуются в минусе. GDR «Газпрома» подешевели на 18,51%, акции — на 10,02%, GDR «Роснефти» теряют в цене 11,87%, обыкновенные акции — 8,19%.

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